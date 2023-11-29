Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini sürdürürken sokaklar adeta dere gibi aktı. Sağanak yağışla birlikte dereler sokak gibi aktı ve yollar suyla kaplandı. Vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu durumu kayıt altına aldı.

Tekirdağ'da yağış hayatı felç etti: Yollar suyla kaplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini sürdürürken sokaklar adeta dere gibi aktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, halen şiddetli bir şekilde sürüyor.

Sağanak yağışla birlikte dereler sokak gibi aktı. Zaman zaman bazı bölgelerde tıkanan mazgallardan dolayı cadde ve sokaklarda artan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Marmaraereğilisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi de sular altına kaldı. Aşırı yağış alan mahalledeki yollar suyla kaplandı.

Dere gibi akan sokaklar ve suyla kapanan yollar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.