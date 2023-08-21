Tekirdağ'da Vatandaşlar Ayağına Dolanan Misina ile Sıkışan Martıyı Kurtardı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, ayağına dolanan misina ve şamandıra ile hareket etmekte güçlük çeken bir martıyı fark etti. Vatandaşlar, bıçak yardımıyla misinayı keserek martıyı kurtardı. Martı, misinadan kurtulduktan sonra bölgeden uçarak uzaklaştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ayağına misina dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı.
Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir martının hareket etmekte güçlük çektiğini fark etti.
Martının yanına gittiklerinde ayaklarına misina ve şamandıra dolandığını gören vatandaşlar, bıçak yardımıyla misinayı kesti.
Misinadan kurtulan martı, bölgeden uçarak uzaklaştı.
Martının kurtarılma anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.