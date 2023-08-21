Tekirdağ'da Vatandaşlar Ayağına Dolanan Misina ile Sıkışan Martıyı Kurtardı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Gündal Plajı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, ayağına dolanan misina ve şamandıra ile hareket etmekte güçlük çeken bir martıyı fark etti. Vatandaşlar, bıçak yardımıyla misinayı keserek martıyı kurtardı. Martı, misinadan kurtulduktan sonra bölgeden uçarak uzaklaştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.