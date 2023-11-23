Tekirdağ'da trafik denetimi: 378 araç kontrol edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan sivil trafik denetiminde 378 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlalleri tespit edilen araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafikte yapılan sivil denetimde 378 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yapılan denetimler devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince, 20.00-03.00 saatleri arasında sabit ve seyir halinde yapılan trafik denetimlerinde 378 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlalleri tespit edilen araç ve sürücülere idari para cezaları uygulanarak, eksiği bulunan araçlar trafikten men edildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan sivil trafik denetimlerine aynı kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ