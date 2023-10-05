Tekirdağ'da Tır ile Ticari Taksinin Karıştığı Kaza: 3 Yaralı

Tekirdağ'da tır ile ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi girişi Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Çevre Yolu bağlantı noktasında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Mehmet K. yönetimindeki 59 T 5353 plakalı ticari taksi, karşı yönden gelen Ersan E. idaresindeki 39 EN 853 dorse plakalı tır çarpıştı.

Kaza sonrası taksi şoförü Mehmet K. ve takside yolcu olarak bulunan Yusuf K. ile Yunus B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ