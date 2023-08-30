Tekirdağ'da tır devrildi, sürücü hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Muratlı- Tekirdağ yolu üzerinde heyelan bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GYT 001 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin yardım etmesiyle tırdan çıkan sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Dorsede yüklü malzemeler ise etrafa saçıldı. Araçta maddi hasar da meydana geldi.

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ