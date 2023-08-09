Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 70 dönüm alanda yapılan Millet Bahçesi'nin açılışına sayılı günler kaldı. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, yapılan son hazırlıkları inceleyerek, kentin yeni yaşam alanının yakında hizmete gireceğini belirtti.