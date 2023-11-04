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Tekirdağ'da şiddetli lodos etkili oldu

Marmara Denizinde etkisini gösteren lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemilerde Tekirdağ açıklarında demirledi. Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor.