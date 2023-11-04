Tekirdağ'da şiddetli lodos etkili oldu
Yaşam Haberleri
Marmara Denizinde etkisini gösteren lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemilerde Tekirdağ açıklarında demirledi. Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor.
Tekirdağ'da şiddetli lodos etkili oldu
TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde etkisini gösteren lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana dönerken, uluslararası taşımacılık yapan büyük gemilerde Tekirdağ açıklarında demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ'daki küçük balıkçı tekneleri, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekledi. Denizlerde uluslararası taşımacılık yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarında demirledi.
Fırtına sebebiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor. Dalgaların etkisiyle kıyılarda denizin aşırı çalkalanmasından dolayı yer yer denizin rengi değişti.