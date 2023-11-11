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Tekirdağ'da Şiddetli Lodos Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Marmara Denizi'nde başlayan şiddetli lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle 9 şilep ve tanker açıklara demirledi, balıkçılar ise denize açılamadı. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte sağanak yağış bekleniyor.