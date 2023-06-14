Tekirdağ'da Şarköy Meslek Yüksek Okulu'na ziyaret ve Çorlu'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksek Okulu'nu (MYO) ziyaret etti. Çorlu ilçesi Şahpaz Mahallesi'nde Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksek Okulu'nu (MYO) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yiyecek içecek hizmetleri bölümü 9. sınıf öğrencilerinin ziyaretinde, bölüm öğretmenleri Fatma Vizcan ve Hasan Akgün'de yer aldı.

Şarköy Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. Furkan Burak Ünal öğrencilere çikolata yapımı eğitimi verdi, öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Çorlu'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Çorlu ilçesi Şahpaz Mahallesi'nde Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Marmaraereğlisi Belediyesi ve Şahbaz Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde Hıdırellez Şenliği organize edildi.

Şenlikte, katılımcılara yemek ikram edildi, Çorlu Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi ve Lüleburgaz Belediye orkestrası gösteri yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şahpaz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir ayara gelmekten mutlu olduklarını belirtti.

Hıdırellez şenliğinin kardeşlik bağının en güzel göstergesi olduğunu aktaran Albayrak, "Birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini ortaya koyuyoruz. Baharın ve güzel günlerin müjdecisi olan Hıdırellez bayramımızın sağlık, mutluluk, bereket ve huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.