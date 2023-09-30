Tekirdağ'da Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki dükkanlara ve minibüs duraklarına sığındı. Trafikte araçların kontrollü olarak ilerlediği yağışın ardından cadde ve sokaklarda ufak çaplı su birikintileri oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam