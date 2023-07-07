Tekirdağ'da Sağanak Yağış Vatandaşları Zorladı

Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler güçlük çekerken, vatandaşlar ise bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.