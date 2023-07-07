Tekirdağ'da Sağanak Yağış Vatandaşları Zorladı
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Tekirdağ'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, bazı yollarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler güçlük çekerken, vatandaşlar ise bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Hava sıcaklığının 28 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentte öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.
Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli gitmeleri noktasında uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.