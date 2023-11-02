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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş merkezlerinin girişlerinde ve çatı altlarında beklerken, hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açıp yoluna devam etti. Çiftçiler ise yağan yağmurla birlikte rahat nefes aldı.