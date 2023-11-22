Tekirdağ'da Sağanak Yağış
Meteoroloji'nin uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağışla birlikte ilçenin işlek caddelerinden Hükümet Caddesinde tıkanmalar yaşandı. Yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, hazırlıklı olanlar şemsiyelerini açarak yoluna devam etti.
Tekirdağ'da sağanak yağış
TEKİRDAĞ - Meteoroloji'nin uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen yağış Süleymanpaşa ilçesinde etkisini gösterdi. Sağanak yağışla birlikte ilçenin işlek caddelerinden Hükümet Caddesinde tıkanmalar yaşandı. Yağışa vatandaşlarda hazırlıksız yakalanırken, hazırlıklı dışarıya çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yoluna devam etti.
Sağanak yağış etkisini sürdürüyor.