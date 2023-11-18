Tekirdağ'da Römorkör Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'ndaki bir römorkörde çıkan yangında hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da bulunan Ceyport Limanı'ndaki römorkörden çıkan yangında hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'ndaki bir römorkörde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle römorkörde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden liman personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, römorkördeki yangını söndürürken içeride baygın halde bulunan liman personeli Fatih Karan itfaiye ekiplerince olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ