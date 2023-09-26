Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı aksıyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz sebebiyle 15 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar da şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Poyrazın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.