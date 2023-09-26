Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiliyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımı aksıyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz sebebiyle 15 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar da şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı. Poyrazın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte poyrazın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.