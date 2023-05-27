Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Infaz Koruma Memuru Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucu infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada infaz koruma memuru hayatını kaybetti.
B.T'nin (36) kullandığı 59 ABF 645 plakalı otomobil ile Mehmet Tevfik Akdemir (23) idaresindeki 59 AGY 583 plakalı otomobil Sağlık Mahallesi'nde çarpıştı.
Akdemir'in aracı savrularak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Akdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü B.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Akdemir'in Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.