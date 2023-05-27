Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Infaz Koruma Memuru Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, iki aracın çarpışması sonucu infaz koruma memuru hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.