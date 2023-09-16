Tekirdağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkisinde çıkan orman yangı rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Alevlere havadan 2 helikopterin yanı sıra karadan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere yaklaşık 500 mesafede bulunan ve 'okullar bölgesi' olarak adlandırılan bölgede bulunan 4 okuldaki öğrenciler, dumandan etkilenmemeleri için servislerle evlerine gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin ormanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam