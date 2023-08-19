Tekirdağ'da Müstakil Ev Yangında Küle Döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev küle döndü.

Yangın, akşam üstü saatlerinde Aşağısevindikli Mahallesi 1024 Sokak'taki müstakil evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan konut yangınını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. TREDAŞ ekipleri elektriği keserken, sağlık ekipleri tedbiren hazır bekletildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ev küle dönerken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ