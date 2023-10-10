Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düşerek yaralandı.

Olay, Kapaklı- Saray yolu Yenimahalle girişinde meydana geldi. 59 AHF 218 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Tolga O., motosikletten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ