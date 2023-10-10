Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düşerek yaralandı.
Olay, Kapaklı- Saray yolu Yenimahalle girişinde meydana geldi. 59 AHF 218 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden Tolga O., motosikletten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam