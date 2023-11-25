Tekirdağ'da lodos: Sahil suyla kaplandı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde esen lodos fırtınasıyla birlikte denizden karaya vuran dalgalar sahil alanı suyla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında şiddetli lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtınayla birlikte hırçın dalgalar gün boyunca karayı dövdü.

Zaman zaman boyu yaklaşık 5 metreye kadar çıkabilen dalgalar, sahil kıyısındaki demir korkulukları ve duvarları da aşarak sahil alana aktı. Sahil alanın yer yer sularla kaplanması, çevrede gezmeye çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşların kimisi suların içerisinden geçerken, kimi vatandaşlarda yolunu değiştirip suların olmadığı alanlardan geçmeye çalıştı.