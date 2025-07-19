Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus Bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil yürüyüşü yapanlar, kıyıya vuran ölü bir yunus buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yunusun ölüm nedeni yapılacak incelemelerle belirlenecek.
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.
Süleymanpaşa Millet Bahçesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde kıyıya vuran yunusu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yunusun öldüğü belirlenirken, bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından ölü yunus sahilden alındı. Yunusun ölüm nedeni detaylı incelemenin ardından belirlenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam