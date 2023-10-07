Tekirdağ'da Kepçe ile Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kepçe sürücüsü gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
B.B'nin kullandığı kepçe, Yeniçiftlik Mahallesi'nde N.K. idaresindeki 59 PA 901 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü N.K. olay yerine hayatını kaybetti. N.K'nın cenazesi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kepçe sürücüsü B.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam