Tekirdağ'da kavşakta meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne Safiye Erden ve kızı Refiye Erden Bayrampaşa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Edirne'ye doğru seyir halinde olan, Eniz D.'nin kullandığı 22 ACM 830 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek, Semra D. idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Semra Demirok'un otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye Erden ve kızı Refiye Erden hayatını kaybetti. Anne ve kızının naaşı İstanbul'a getirilerek öğle namazı sonrası Bayrampaşa Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde cenaze namazı kılındı. Anne Safiye Erden ve kızı Refiye Erden'in cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından 500 Evler Mezarlığına defnedildi.

"BU CİNAYETTİR "

"İKİ TANE CAN, BİRİSİ DE YOĞUN BAKIMDA "

Ölen kişilerin komşusu Bayram Mart, "Alkollü oldukları tespit edilmiş, hızlı bir şekilde kırmızı ışıktan geçmişler. Yeşil ışıktan geçen kızımız ve yeğenimizi kaybettik. Hepimiz çok üzüldük, iki tane can, bir tanesi de yoğun bakımda. Yetkililere sesleniyorum, bu tür olaylar kişilere ödül oluyor. Aldığım duyumlara göre Instagramlarında, "Ben çok iyiyim, merak etmeyin" diye mesajlar atıyormuş. Bu kişiyle mutlaka adalet ilgilenmelidir" ifadesini kullandı.