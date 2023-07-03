Tekirdağ'da Karacakılavuz Keşkek Şenliği Son Buldu
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Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği, çeşitli etkinliklerle sona erdi. Şenlikte yöresel ürünler sergilendi ve keşkek ikram edildi. Şenlik, Sakiler grubu konseriyle sona erdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" sona erdi.
Süleymanpaşa Belediyesince Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte çeşitli yöresel ürünler sergilendi, yöreye özgü gıda ürünleri satışa sunuldu.
Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu, çeşitli eğlencelerin düzenlendiği şenlikte katılımcılara keşkek ikram edildi.
Şenlik, Sakiler grubu konseri ile sona erdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, konser sonrası gruba çiçek verdi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Yaşam