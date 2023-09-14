Tekirdağ'da Kamyonun Çarptığı İşçi Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kamyon, buğday yükleme işinde kullanılan helezona çarparak savrulan bir işçiye çarptı. İşçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, bir işçinin ittirdiği buğday yükleme işinde kullanılan helezona çarpınca savrulan işçi yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir un fabrikasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. idaresindeki 59 ES 086 plakalı kamyon, yol kenarında N.B. adlı işçinin eliyle iteklediği buğday yükleme işlerinde kullanılan helezona çarpınca helezon da işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ