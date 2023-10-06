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Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: 3 yaralı

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Yaşam Haberleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

C.B. idaresindeki 59 S 4015 plakalı işçi servisinin Velimeşe Mahallesi yakınlarında lastiği patladı.

Kontrolden çıkan servis, yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Yaralanan 3 işçi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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