Tekirdağ'da işçi servisi kaza yaptı: 3 yaralı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.
C.B. idaresindeki 59 S 4015 plakalı işçi servisinin Velimeşe Mahallesi yakınlarında lastiği patladı.
Kontrolden çıkan servis, yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Yaralanan 3 işçi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam