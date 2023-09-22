Tekirdağ'da iş kazası: Bir işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı. İşçi, forklift ile birlikte aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri çağrıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz iş kazasında bir işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir fabrika içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, ağır tonajlı bir aracın kasasında forklift içerisinde çalışan İbrahim P. adlı işçi, aracın hareket etmesi neticesinde forklift ile beraber aşağı düştü. Talihsiz kazada yaralanan işçi için olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri çağrıldı. Yaralı forklift içerisinden çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kaza mahalline gelen emniyet ekipleri ise iş kazasına ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ