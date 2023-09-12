Tekirdağ'da Hurda Deposunda Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan bir hurda deposunda tüp patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.