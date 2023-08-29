Tekirdağ'da hafif ticari araç ile tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, hafif ticari araçla tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Y.E.Ç. idaresindeki 34 CFS 738 plakalı hafif ticari araç, Misinli Mahallesi'nde S.E. yönetimindeki 06 DT 8533 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Hamdi Sağlam hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Y.E.Ç. ise sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Yaşam