Tekirdağ'da hafif ticari araç ile tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.