Tekirdağ'da gölet ve barajlar endişelendirici seviyelere indi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışların az olmasından sonra yaz ayının da şiddetli sıcak geçmesinden Bıyıkali Göleti'de nasibini aldı. Göletin su seviyesi endişelendiren seviyelere indi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışların az olması ve bu yaz ayında da yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle diğer barajlar gibi Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi de endişelendiren derecede azaldı. Gölete zaman zaman olta balıkçıları gelse de oltalarını boş eve dönüyorlar. Aşırı sıcakların devam etmesi ve yağışların olmaması durumunda göletin önümüzdeki süreçte tamamen kurumasından endişe duyuluyor. Bıyıkali Göletindeki suyun son durumu droneyle de havadan görüntülendi.

Göletin kenarında balık tutmaya çalışan bir olta balıkçısı, eskinden göletin su seviyesinin iyi durumda olduğunu ve son zamanlarda göletin kurumaya yüz tuttuğunu ifade ederek, "Eskiden doluydu ama şimdi yok artık. Çimde suluyorlardı balığını da bitirdiler, suyunu da bitirdiler. Sabah 08.00'dan beridir buradayım balık hiçbir şey yok" dedi.