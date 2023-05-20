Tekirdağ'da Geleneksel Yöntemlerle Hazırlanan Köy Ekmeği Lezzeti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Emiryakup Mahallesi'nde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan köy ekmeği lezzetiyle öne çıkıyor. Mahalledeki kadınlar, annelerinden öğrendikleri usulle ekşi mayalı tam buğday ekmekleri pişirip hem aile tüketimleri hem de satış yapmak maksadıyla geleneksel ekmek üretimine yıllardır devam ediyor. Köy ekmeğini civar mahalle ve ilçelerden almak için onlarca kişi geliyor.

Tekirdağ'da kırsal mahallede kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve tadını taş fırından alan köy ekmeği lezzetiyle öne çıkıyor.

Hayrabolu ilçesi Emiryakup Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, annelerinden öğrendikleri usulle köy ekmeği yapıyor.

Her evin bahçesinde kil, kiremit ve tuğladan yapılan taş fırınlar bulunan mahalledeki kadınlar, hem aile tüketimleri hem de satış yapmak maksadıyla geleneksel ekmek üretimine yıllardır devam ediyor.

Kadınlar aldıkları siparişe göre ekşi mayalı tam buğday ekmeklerini pişirip hazır hale getiriyor. Köy ekmeğini civar mahalle ve ilçelerden almak için onlarca kişi geliyor.

Mahalledeki kadınlardan Nurcan Bozkurt gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmeğin lezzetinin herkes tarafından çok beğenildiğini söyledi.

Çocukluğundan beri annesiyle ekmek yaptıklarını belirten Bozkurt, "Akşamdan ekmek için ekşi mayalı ekmeğimizi hazırlamaya başlarız. Sabah kabarınca şeklini veririz, bir saat hamuru dinlendiririz. Daha sonra fırınımız hazır olunca ekmekleri fırına atarız, bir buçuk saate pişer. Ekmeğimiz çabuk bayatlamaz. Alan herkes ekmeğimizden memnun. Hafta sonu özellikle gelenlerden ve komşu köylerden çok sipariş alıyorum." dedi.

Bozkurt, annesinden öğrendiği gibi ekmek yapımını sürdürdüğünü ifade ederek "Çocukluğumdan beri hiç ekmek yapmayı bırakmadım. Bırakanlar oldu, artık satın alıyorlar. Ben de satın alanlar sayesinde para kazanıyorum." diye konuştu.

Lütfiye Uysal da ekmeğin bir hafta bayatlamadan tüketildiğini dile getirdi.

Muhtar Osman Uysal ise mahallenin 1854 yılında Kırım'dan gelen göçmenlerce kurulduğunu aktardı.

Mahallenin ilk kuruluşundan bugüne aynı şekilde ekmek üretimi yapıldığını anlatan Uysal, "Kadınların yaptığı ekmek çok tercih ediliyor. Tercih edilmesinin en önemli nedeni çabuk bayatlamaması. Doğal olarak yapılması çok önemli. Kadınlarımız imkanları ölçüsünde sipariş olan her yere ekmeği ulaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.