Tekirdağ'da Dolandırıcılık: 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Alındı

Tekirdağ'da 75 yaşındaki N.D.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını almayı başardı. Şikayet sonrası yapılan operasyonla 3 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da yaşayan N.D.(75) adlı kadını telefonla arayıp, 500 bin liralık ziynet eşyasını dolandıran 3 şüpheli, tutuklandı.

Muratlı ilçesinde yaşayan N.D.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp; para ve altın istedi. N.D., evinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendisini arayanlara verdi. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan N.D.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Muratlı ilçesinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

