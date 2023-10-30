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Tekirdağ'da devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen bir tankerin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.