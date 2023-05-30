Tekirdağ'da Depreme Hazır Mı? Paneli Düzenlendi

Tekirdağ Kent Konseyi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen panelde, deprem riski ve hazırlıkları konuşuldu.

Tekirdağ'da Kent Konseyi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Tekirdağ Depreme Hazır Mı?" paneli düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen panelde, Büyükşehir Belediye Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, belediyenin deprem ile ilgili çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Avcı, Tekirdağ'da deprem sonrası için oluşturulan toplanma alanları ve depreme müdahale çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Handan Dökmeci de Türkiye'de yaşanan depremler ile sunum yaptı.

Dökmeci, deprem öncesi yapılması gerekenler ve depremlerin etkisini azaltacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.