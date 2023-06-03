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Tekirdağ'da Denizde Su Samuru Görüntülendi

Tekirdağ'da Denizde Su Samuru Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Tekirdağ'da, nesli tehlikedeki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi. Süleymanpaşa ilçesinde denizde su samuru görüldü. Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, daha sonra dalarak gözden kayboldu. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da, nesli tehlikedeki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesinde denizde su samuru görüldü.

Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, daha sonra dalarak gözden kayboldu.

Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Yaşam

Tekirdağ Yaşam Haberler

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