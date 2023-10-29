Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 100. yılı kortej yürüyüşüyle kutlandı

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da on binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle kutlandı. Yürüyüşte vatandaşlar ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan Hükümet Caddesi boyunca yürüdü.

Cumhuriyet'in 100. yılı Tekirdağ'da on binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle kutlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Sabah yapılan çeşitli etkinliklerin ardından Süleymapaşa'da kortej yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı mevkiinde bir araya gelen on binlerce vatandaş, ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan Hükümet Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüşün başını jandarma komandolar çekerken, vatandaşlarda cadde boyunca korteje destek verdi.

Kortej, Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde sona ererken, burada günün anlam ve önemini anlatan çeşitli konuşmalar yapıldı. - TEKİRDAĞ