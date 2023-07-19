Tekirdağ'da Cep Telefonuyla Yunus Balıkları Görüntülendi

Tekirdağ'da denize açılan vatandaşlar cep telefonu ile 2 yunus balığını görüntüledi. Yunus balıkları, insan dostu tavırları ve suyun üzerinde yaptıkları oyunlarla dikkat çekiyor.

TEKİRDAĞ'da denize tekneye açılan vatandaşlar cep telefonu ile 2 yunus balığını görüntüledi.

Marmara Denizinin Tekirdağ kıyısını oluşturan sularında tekneyle açılan vatandaşlar, cep telefonu kamerası ile 2 yunus balığını görüntüledi. Görüntülerde, teknenin yakınana gelen sevimli balıklar bir süre suyun üzerinde yüzdükleri görülüyor. İnsan dostu olarak bilinen yunus balıkları tekneyle bir süre yarışır gibi yüzdükten sonra gözden kayboldular. Tekirdağ'da, zaman zaman görülen yunus balıkları insanlara yakınlığı ve suyun üzerinde yaptıkları oyunlarla vatandaşın ilgi odağı oluyorlar. (DHA)