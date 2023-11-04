Tekirdağ'da bir un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir un fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir un fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Barbaros Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fabrika çevresinde güvenlik önlemi alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Fabrikada soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Yaşam