Süleymanpaşa ilçesinde bir limanda demirli römorkörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle römorkörde hasar meydana geldi.

Tekirdağ'da bir römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da bir römorkörde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Süleymanpaşa ilçesinde bir limanda demirli römorkörde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, römorkörde hasara yol açtı.

Dumandan etkilenen bir liman çalışanı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı.