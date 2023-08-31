Tekirdağ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Burak Alüminyum fabrikası altında ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makineleri de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ