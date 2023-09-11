Tekirdağ'da 600 Dönüm Anız Alanı Yangında Yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 600 dönüm anız alanı yandı.

Yangın, Camiatik ile Deveci Mahallesi sınırlarındaki Hırsıztanaş ile Küçükçayırlar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenleri ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine çiftçiler de traktörleriyle müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada alevler söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 600 dönüm anız alanı yandı. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)