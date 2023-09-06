Tekirdağ'da 500 dönüm anız yangını önlendi

Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 500 dönümlük tarlada çıkan anız yangını, ayçiçek tarlalarına sıçramadan önlendi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

- Tekirdağ'da 500 dönüm anız alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yaklaşık 500 dönümlük tarlada çıkan anız yangını, ayçiçek tarlalarına sıçramadan önlendi.

Olay, Hatip - Sarılar yolu üzerindeki tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, 500 dönüm tarlayı kısa sürede etkisi altına aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından birçok noktadan müdahale edilen yangın sınırdaki ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.