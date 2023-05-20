Tekirdağ'da 1919 öğrenci 'Tekirdağ karşılaması' oynadı

TEKİRDAĞ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 lise öğrencisi ' Tekirdağ karşılaması' oynadı.

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 6 okuldan 1919 öğrenci ile ' Tekirdağ karşılaması' organizasyonu düzenledi. Öğrenciler, Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında, ' Tekirdağ karşılaması' oynayarak, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104'üncü yılını kutladı. Etkinlik sonrasında sahil dolgu alanda bulunan öğrenciler açılan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gençlerle birlik ve beraberliği arttırmak için yaptıkları organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Ben öncelikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan bütün gazi ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılı bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Yüzyıllar boyunca, kıyamete kadar bu gençler sayesinde Allah nasip ederse Türk ulusu, Türk milleti çok daha iyi yerlere gelecek. Daha öncede bu organizasyonu yaptık, her seferinde gençler kendini geliştiriyorlar. Bir de Tekirdağ'a özgü, Tekirdağ karşılaması, Tekirdağ'a özgü bir organizasyondu. Ekibimiz organizasyon için bir yıldır uğraşıyor. Maksat birlik ve beraberliği pekiştirmek. Madem Türkiye yüzyılı diye ortaya bir vizyon koyuyoruz bu vizyonu birlik ve beraberlik içerisinde başarabileceğimizden başka şansımız olmadığını biliyoruz. Biz birilerine inat birlik ve beraberliğimizi çok daha sıkı saflar içerisinde ortaya koyacağız" diye konuştu.