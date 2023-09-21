Tekirdağ Çorlu'da Çiftlikteki Saman Deposu Alevlere Teslim Oldu

Tekirdağ Çorlu'da bir çiftlikte bulunan saman deposunda çıkan yangın sonucunda itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Samanlık alevlere teslim oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir çiftlikteki saman deposu alevlere teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir çiftlikte meydana geldi. Samanlık deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. Ahırdaki hayvanlar da güvenli bölgeye tahliye edilerek, telef olmaktan kurtarıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Olayda yaralanan olmazken, maddi çaplı hasar meydana geldi.