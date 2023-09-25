Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı: 1 Ocak'tan Bugüne Kadar 9 Bin 804 Olaya Müdahale Ettik

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 9 bin 804 olay müdahale ettiklerini söyledi.

Tekirdağ'da İtfaiye Teşkilatı'nın 309'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, konuşmasında yaptıkları çalışmaları anlattı. Çelik, 1 Ocak tarihinden bu yana 9 bin 804 olaya başarı ile müdahale edilmiştir. Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekibimiz tarafından il genelinde 819 iş yerinde yangın güvenliği yönünden denetimler gerçekleştirilmiştir. Eğitim birimi tarafından 3 bin 288 kişiye yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimi verilmiştir. Bir önceki yıl olduğu gibi, bu senede ülkemizde felaketler olmaya devam etti. Bir çok ilde büyük orman yangınları, büyük su baskınları bunlara bağlı can kayıpları yaşandı. Hepsinden daha önemlisi 6 Şubat tarihinde 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden sarstı. Saat 417'de meydana gelen depremden 1 buçuk saat sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın talimatıyla deprem bölgesine ekiplerimizi sevk ettik. Ekiplerimiz deprem bölgesine aynı günün gece yarısı ulaştı. Deprem bölgesinde durumun ciddiyetinin farkında olan ekiplerimiz enkaz altında kalanları kurtarmak ve yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için büyük bir özveri ile çalıştılar. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve onlara destek olmak için gece gündüz çalışan ekiplerimiz. Arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırılmasından sonra Tekirdağ'ımıza gururlu bir şekilde geri döndüler dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, itfaiye teşkilatının çok önemli hizmetler verdiğini belirterek, Ben böyle güzel bir günde bütün itfaiye personelimin gözlerinden öpüyorum. Büyük bir özveri içerisinde çalıştıkları için de kendilerini kutluyorum dedi. (DHA)