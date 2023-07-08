Tekirada'da Tekne Alabora Oldu, 4 Kişi Kurtarıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ters dalgaya denk gelen bir tekne alabora oldu. Asyaport Liman personeli tarafından kurtarılan 4 kişi sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ters dalgaya denk geldikleri için tekneleri alabora olan 4 kişi, Asyaport Liman personeli tarafından kurtarıldı.

Olay Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi balıkçı barınağı açıklarında meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne ters dalgaya denk gelerek alabora oldu. Teknedeki yolcular bu sırada can yeleklerini giyerek suyun üstünde yardım gelmelerini bekledi. Su yüzeyindeki yolcuları gören bölgedeki Asyaport Limanı görevlileri, tekneleriyle yardıma koştu. Liman görevlileri 4 kişiyi bota alarak sahile çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.