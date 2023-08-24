Tekerlekli sandalyeli kadın araca çarptı, ağır yaralandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha K. (68), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Ulumeres mevkisinde meydana geldi. Tarsus -Çamlıyayla seferini yapmakta olan belediye otobüsünde akülü engelli aracı ile seyahat eden Sabiha K., Ulumeres durağında indi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha K.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CSE 80 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Sabiha K., bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)