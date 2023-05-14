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Tekerlekli sandalye ile oyunu kullandı

Tekerlekli sandalye ile oyunu kullandı

Yaşam Haberleri

90 yaşındaki Meliha Kayaaltı, tekerlekli sandalyede torununun yardımıyla oyunu kullandı

Tekerlekli sandalye ile oyunu kullandı

ANKARA'da 90 yaşındaki Meliha Kayaaltı, tekerlekli sandalyede torununun yardımıyla oyunu kullandı.

Ankara'da Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gitti. Meliha Kayaaltı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanacağı Çankaya'daki Anıttepe Ortaokuluna tekerlekli sandalyede torununun yardımıyla geldi. Sol kolunu da askıya alındığı için kullanamayan Kayaaltı, yine torununun yardımıyla kabine girip oyunu kullandı. Meliha Kayaaltı, "Çok mutluyum. Sol kolumda sıkıntı olduğu için bugün torunum beni buraya getirdi. Ben de oyumu kullandım. Burada olduğum için mutluyum" dedi.  ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Yaşam

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