Tehlikeye Aldırış Etmeyen 2 Çocuk, Yön Bilgi Levhasına Çıktı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde tehlikeye aldırış etmeyen 2 çocuk, 7 metre yüksekliğindeki yön bilgi levhasına çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Karacadağ Caddesi'nde 2 çocuk, gece saatlerinde yaklaşık 7 metre yükseklikteki yön bilgi levhasının üzerine çıktı. Trafik akışına rağmen canlarını hiçe sayan çocuklar, levhaların asılı olduğu demirlere tutunarak bir süre ilerledi. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerayla kaydı alındı. (DHA)