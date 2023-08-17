TCSG-GÜVEN Gemisi Cumhuriyetin 100. Yılında Ziyarete Açılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde yer alan TCSG-GÜVEN gemisi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 21-25 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açılacak. Gemiyi ziyaret etmek isteyenler, 22 Ağustos 2023 tarihinde Mudanya Budo İskelesi'nde buluşabilecekler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde yer alan TCSG-GÜVEN gemisi Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 21-25 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı yüzer unsurlarından olan TCSG-GÜVEN gemisi 21-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında halkın ziyaretine açılacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde 22 Ağustos 2023 tarihinde 11.00-18.00 saatleri arasında Mudanya Budo İskelesi'nde TCSG-GÜVEN Gemisi siz değerli halkımızın ziyaretine açılacaktır" ifadeleri yer aldı. - BURSA